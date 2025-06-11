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ФАС проверит цены на российские онлайн-кинотеатры

ФАС проверит цены на российские онлайн-кинотеатры
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит ценообразование в российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, о чём передаёт ТАСС.

Чиновник заявил, что в последнее время поступает много жалоб на тему подписок в стримингах. Речь идёт в том числе о подключениях пакетов услуг, о которых пользователи якобы узнают уже после оформления членства.

К нам поступает много обращений по цифровому рынку от потребителей по поводу сервисов различных — вот, например, «Кинопоиск» и START, вот этих вот сервисов, различных приложений с кинотеатрами. Там непрозрачная система ценообразования. Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи.

Максим Шаскольский отметил, что ведомство займётся изучением рынка в ближайшее время и попытается его сбалансировать таким образом, чтобы учесть интересы потребителей.

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