«Лига Ставок» — партнёр драматического фильма о спорте «Больше чем футбол»

9 июня в Москве прошла светская премьера фильма «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьёвым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Гостями мероприятия стали звёзды спорта, популярные музыкальные исполнители и другие публичные персоны. Серди них Дмитрий Песков, Аделина Сотникова, Яна Батыршина и Анита Цой. Накануне премьеры в Москве закрытый показ картины прошёл в самом большом спортивном кинотеатре страны — «Доме Спорта Лиги Ставок» в Санкт-Петербурге. Компания выступила одним из партнёров проекта.

По сюжету картины режиссёра Виктора Демента вместо дисквалифицированной из-за выходки фанатов Англии на Кубок Европы по футболу едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У главного тренера Сорокина (Иван Охлобыстин) минимум времени на создание новой команды. Наставник возвращает в сборную её главную звезду Иванова в исполнении Воробьёва. Изначально игроки разрознены и преследуют личные интересы, но со временем объединяются ради маленькой Даши — дочери Иванова. Девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда команда побеждает.

Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский рассказал о роли компании в таком важном проекте: «Лига Ставок с гордостью влилась в мир большого кино — это не просто честь, а настоящая радость для нас! Развитие спорта занимает ключевое место в деятельности нашей компании, так как именно на его основе мы формируем и воспитываем будущие поколения. Именно поэтому этот фильм особенно близок нашим сердцам!»

Режиссёр и автор сценария Виктор Демент отметил не только игру профессиональных актёров, но и дебют экс-футболиста сборной России Виталия Дьюкова: «Я хочу всех поздравить с премьерой. Хочу сказать, что нашим молодым актёрам очень повезло – вы прошли свой дебют с большими русскими артистами: Романом Мадяновым, Алексеем Гуськовым, Александром Самойленко, Иваном Охлобыстиным. Дьяков играл в сборной при Фабио Капелло и не имел опыта в кино, но отлично справился со своей ролью».

Главный актёр фильма Иван Охлобыстин также поделился мыслями о картине: «Я просто обожаю сюжеты о преодолении, а в «Больше чем футбол» эта тема играет особенно важную роль. Этот фильм – собирательный образ футбола как такового, он наполнен значимыми и узнаваемыми эпизодами, которые точно оценят люди, разбирающиеся в этой игре. Картина показывает, что футбол – это больше, чем просто игра, это целая вселенная, которая состоит из большой работы над собой».

Картина «Больше чем футбол» выйдет в широкий прокат 12 июня.