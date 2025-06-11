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«Грешники» стали самым кассовым оригинальным фильмом в США за 15 лет

«Грешники» стали самым кассовым оригинальным фильмом в США за 15 лет
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Фильм ужасов «Грешники» уже стал одним из главных киносюрпризов 2025 года. Картина Райана Куглера («Чёрная Пантера») не просто один из самых успешных фильмов первой половины года, но и уже стала самым кассовым оригинальным проектом в США за последние 15 лет.

Так, «Грешники» собрали в домашнем регионе $ 275 млн — это лучший результат со времён «Начала» Кристофера Нолана. В этот список вошли именно оригинальные проекты, не основанные на франшизах, комиксах или любой другой интеллектуальной собственности. В него входят сразу три картины британского режиссёра, а также хорроры и комедии.

Самые кассовые оригинальные фильмы в США с 2010 года

  1. «Начало» (2010) — $ 292 млн
  2. «Грешники» (2025) — $ 275 млн
  3. «Гравитация» (2013) — $ 274 млн
  4. «Интерстеллар» (2014) — $ 202 млн
  5. «Дюнкёрк» (2017) — $ 189 млн
  6. «Прочь» (2017) — $ 176 млн
  7. «Мы» (2019) — $ 175 млн
  8. «Девичник в Вегасе» (2011) — $ 169 млн
  9. «Копы в юбках» (2013) — $ 159 млн
  10. «Ла-Ла Ленд» (2016) — $ 151 млн.

Премьера «Грешников» состоялась 16 апреля. Лента уже вышла в цифровых сервисах, поэтому финальные сборы ленты составят чуть больше $ 360 млн.

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