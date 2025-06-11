«Грешники» стали самым кассовым оригинальным фильмом в США за 15 лет

Фильм ужасов «Грешники» уже стал одним из главных киносюрпризов 2025 года. Картина Райана Куглера («Чёрная Пантера») не просто один из самых успешных фильмов первой половины года, но и уже стала самым кассовым оригинальным проектом в США за последние 15 лет.

Так, «Грешники» собрали в домашнем регионе $ 275 млн — это лучший результат со времён «Начала» Кристофера Нолана. В этот список вошли именно оригинальные проекты, не основанные на франшизах, комиксах или любой другой интеллектуальной собственности. В него входят сразу три картины британского режиссёра, а также хорроры и комедии.

Самые кассовые оригинальные фильмы в США с 2010 года

«Начало» (2010) — $ 292 млн «Грешники» (2025) — $ 275 млн «Гравитация» (2013) — $ 274 млн «Интерстеллар» (2014) — $ 202 млн «Дюнкёрк» (2017) — $ 189 млн «Прочь» (2017) — $ 176 млн «Мы» (2019) — $ 175 млн «Девичник в Вегасе» (2011) — $ 169 млн «Копы в юбках» (2013) — $ 159 млн «Ла-Ла Ленд» (2016) — $ 151 млн.

Премьера «Грешников» состоялась 16 апреля. Лента уже вышла в цифровых сервисах, поэтому финальные сборы ленты составят чуть больше $ 360 млн.