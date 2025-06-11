Первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2» выйдет в июле

Продюсер кинофраншизы «Мортал Комбат» Тодд Гарнер раскрыл дату выхода первого трейлера фильма «Мортал Комбат 2». Кинодеятель опубликовал селфи со своим планшетом, на котором представлен вступительный кадр из будущего боевика с рейтингом «18+» и подписью — «июль».

Фото: Соцсети Тодда Гарнера

Таким образом, дебютный трейлер выйдет примерно за три месяца до релиза. Гарнер отметил, что работа над картиной полностью завершена и он не может дождаться момента, когда зрители смогут увидеть плоды упорной работы его команды. Ранее он называл ленту самым масштабным фильмом во всей франшизе.

Премьера фильма «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры.