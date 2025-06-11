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Самого популярного TikTok-блогера Хаби Лейма выгнали из США из-за визовых проблем

Самого популярного TikTok-блогера Хаби Лейма выгнали из США из-за визовых проблем
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Один из самых известных блогеров в мире Хабане «Хаби» Лейм покинул США. Популярнейший TikTok-блогер прилетел в США 30 апреля и превысил легальное время нахождения в стране.

9 июня Лейма задержала иммиграционная и таможенная полиция США. Сотрудники ведомства заявили, что блогер находился в Лас-Вегасе и не обращался в местные органы власти, чтобы продлить своё пребывание в США. Судя по всему, в ближайшее время Лейм не сможет получить визу и останется жить в Италии.

Хаби Лейм — один из самых известных блогеров в мире с аудиторией в 200 млн человек. 25-летний молодой сенегалец прославился своими роликами в TikTok, где он высмеивал традиции переусложнять многие вещи и показывал, как их можно упростить. В 2022 году Лейм получил итальянское гражданство, сейчас блогер проживает в Турине.

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