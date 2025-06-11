Комедию «Батя 2. Дед» покажут в виде сериала уже 12 июня

Семейную комедию «Батя 2. Дед» превратят в мини-сериал. Уже 12 июня картину длительностью в 1,5 часа покажут в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», Wink и «Кинопоиск» в формате четырёх эпизодов по 20 минут — это произойдёт сразу после показов на телеканале ТНТ.

События «Бати 2: Дед» разворачиваются в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства.

К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Учитель («Летучий корабль»). В российских кинотеатрах фильм заработал около 1,5 млрд рублей.