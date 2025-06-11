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«Не могу дождаться, сынок»: Джейсон Айзекс — о возвращении Тома Фелтона к роли Малфоя

«Не могу дождаться, сынок»: Джейсон Айзекс — о возвращении Тома Фелтона к роли Малфоя
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Актёр Джейсон Айзекс, который сыграл роль Люциуса Малфоя в серии фильмов «Гарри Поттер», отреагировал на возвращение к своей роли Тома Фелтона. Свою реакцию артист опубликовал в соцсетях.

По словам Айзекса, он ждёт не дождётся выхода Фелтона на сцену в Бродвее. Актёр отмечает, что будет сидеть в первом ряду и увидит спектакль своими глазами.

Не могу дождаться, сынок. Это буду я в первом ряду, со слезами на глазах. Билеты на ноябрь забронированы.

Том Фелтон вновь воплотит Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», которую покажут на сцене Бродвейского театра в ноябре. Сам Фелтон говорил, что счастлив вновь взять палочку в руки.

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Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
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