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s1mple — о победе над MIBR на BLAST.tv Major: «Такое давление было… Хочется плакать»

s1mple — о победе над MIBR на BLAST.tv Major: «Такое давление было… Хочется плакать»
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Снайпер FaZe Clan Александр s1mple Костылев прокомментировал победу над командой MIBR, которая обеспечила его коллективу выход в третью групповую стадию BLAST.tv Austin Major 2025. Эмоциями киберспортсмен поделился в своём телеграм-канале.

Ребята, вы не представляете, какой я довольный. Такое давление, если честно, было — жесть. Хочется аж плакать. Но это только начало. Уверяю вас, в следующей стадии я буду выступать намного лучше. И уже не могу дождаться, когда мы будем играть первую, вторую, третью, и, надеюсь, ещё там будут матчи.

Команда FaZe стартовала на чемпионате со второго этапа групповой стадии. Коллектив начал уверенно — с двух побед, однако затем потерпел два поражения подряд. В решающем матче FaZe одержала победу над MIBR со счётом 2:0, обеспечив себе место в следующем раунде соревнований.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. Общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

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