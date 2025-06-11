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В Москве прошла светская премьера фильма «Больше чем футбол»

В Москве прошла светская премьера фильма «Больше чем футбол»
Премьера фильма «Больше чем футбол»
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9 июня в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма телеканала НТВ «Больше чем футбол». Картину представили продюсеры Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Владислав Сыч, режиссёр и автор сценария Виктор Демент, исполнители главных ролей Алексей Воробьёв, Александр Самойленко, а также съёмочная группа.

Сюжет фильма разворачивается вокруг сборной России по футболу. После дисквалификации Англии из-за фанатских выходок российская команда внезапно получает путёвку на Кубок Европы. Главному тренеру Сорокину в исполнении Ивана Охлобыстина необходимо в сжатые сроки собрать новый состав. Он приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков». Так, один из них переживает громкий развод, другой — сидит «на банке» из-за характера, а двое находятся под следствием из-за драки. Также в команду возвращается и её главная звезда — Иванов, которого играет Алексей Воробьёв. И делает он это из-за дочери Даши, которая тяжело болеет, но ей становится легче, когда Россия побеждает. Постепенно игроки объединяются ради общей цели.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн: «Многие спрашивают у нас: «О чём этот фильм?» Мы очень просто отвечаем: «Он больше, чем о футболе». Наш фильм, на мой взгляд, совмещает в себе много жанров: это и драма, и комедия, и мелодрама, и в какой-то мере фантастика, а в основе фильма лежит очень трогательная история. Он честный, правдивый, искренний и настоящий».

Картина выйдет в широкий прокат уже завтра, 12 июня.

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