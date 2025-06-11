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Ремейк «Как приручить дракона» оказался дешевле мультфильма Dreamworks

Ремейк «Как приручить дракона» оказался дешевле мультфильма Dreamworks
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Издание Deadline опубликовало прогнозы на стартовые сборы фильма «Как приручить дракона» — ремейка одноимённой картины студии Dreamworks. Лента может заработать за дебютные выходные около $ 75 млн в США, и аналитики не удивятся, если проект покажет ещё более впечатляющий результат.

Что ещё интереснее — бюджет грядущего фильма составил около $ 150 млн без учёта затрат на маркетинг, тогда как мультфильм «Как приручить дракона» в 2010 году стоил около $ 165 млн. Это очень редкое событие в современной киноиндустрии, когда ремейк обходится студии дешевле, чем анимированный оригинал, вышедший 15 лет назад. Судя по всему, авторам удалось грамотно распланировать производство, избежать перерасхода средств и уложиться в график съёмок.

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня в мировых кинотеатрах. Лента перескажет события оригинального мультфильма и повествует о давнем противостоянии викингов и драконов, которому положит конец юноша по имени Иккинг.

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