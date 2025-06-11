Вышел новый геймплейный трейлер Death Stranding 2 — релиз 26 июня

Компания Sony выпустила новый геймплейный трейлер игры Death Stranding 2. В нём показали взаимодействие главного героя с окружающим миром.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Как и в первой части, игроку предстоит доставлять посылки в заданные точки. В новом трейлере показали, как Сэму Бриджесу на пути попадаются различные животные, а доставке мешают погодные условия. Игроку предстоит научиться выживать во время землетрясений, наводнений и лавин.

Релиз Death Stranding 2 состоится на PS5 уже 26 июня, а 24-го числа доступ к игре получат владельцы расширенного издания. Тайтл получит полный перевод на русский язык, в том числе и озвучку.