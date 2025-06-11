Появились кадры из сериала «Государь» о Петре I — премьера 2 июля

Онлайн-кинотеатр Okko показал новые кадры сериала «Государь». Историческое шоу начнёт выходить на сервисе со 2 июля, а всего будет четыре серии.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Сюжет «Государя» повествует о жизни российского императора Петра I. Сериал расскажет об основных жизненных событиях правителя и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.

Роль самого Петра исполнил Константин Плотников — звезда популярного сериала «Король и Шут». В шоу также сыграли Евгений Ткачук («Роднина»), Наталья Суркова («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Александр Обласов («Про Лёлю и Миньку»). Автором сериала выступил Сергей Гинзбург — режиссёр фильмов «Отчим» и «Собор».