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Появились кадры из сериала «Государь» о Петре I — премьера 2 июля

Появились кадры из сериала «Государь» о Петре I — премьера 2 июля
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Онлайн-кинотеатр Okko показал новые кадры сериала «Государь». Историческое шоу начнёт выходить на сервисе со 2 июля, а всего будет четыре серии.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Сюжет «Государя» повествует о жизни российского императора Петра I. Сериал расскажет об основных жизненных событиях правителя и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.

Роль самого Петра исполнил Константин Плотников — звезда популярного сериала «Король и Шут». В шоу также сыграли Евгений Ткачук («Роднина»), Наталья Суркова («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Александр Обласов («Про Лёлю и Миньку»). Автором сериала выступил Сергей Гинзбург — режиссёр фильмов «Отчим» и «Собор».

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