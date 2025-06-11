Авторы «Смуты» показали первый кадр из игры «Земский Собор»

Студия Cyberia Nova опубликовала скриншот игры «Земский Собор» — спин-офф их прошлой RPG «Смуты». Новый проект выйдет до конца 2025 года.

Фото: Cyberia Nova

Действие игры развернётся после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступит казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

Авторы пообещали раскрыть новые детали проекта в ближайшее время. Они также сообщили, что релиз «Земского Собора» произойдёт скоро.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля 2024 года. Игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, а авторы поддерживали проект после релиза на протяжении года.