Вышел большой трейлер третьего сезона сериала «Основание» — релиз 11 июля

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Компания Apple опубликовала большой трейлер третьего сезона сериала «Основание». Продолжение научно-фантастического шоу стартует уже 11 июля в онлайн-кинотеатре Apple TV+. В него войдёт 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

«Основание» — экранизация оригинальной серии книг Айзека Азимова. Сюжет повествует о далёком будущем, когда люди расселились за пределами земли и основали Галактическую империю. Учёный Гэри Селдон предсказал, что грядут страшные события для всего уклада человечества. Он создаёт организацию «Основание», которая должна восстановить расу людей после конца света.

Главные роли в шоу исполняют Джаред Харрис («Чернобыль»), Ли Пейс («Хоббит: Пустошь Смауга») и Лаура Бирн («Сердце льва»).