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Вышли постеры с героями второго сезона «Уэнсдей» — премьера 6 августа

Вышли постеры с героями второго сезона «Уэнсдей» — премьера 6 августа
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые постеры второго сезона сериала «Уэнсдей». Премьера первой половины мистического шоу состоится 6 августа, второй - 3 сентября.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет продолжения «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что во втором сезоне будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей со своей мамой Мортишей.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

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