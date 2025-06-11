Появились новые детали и скриншоты Resident Evil 9: Requiem

Компания Capcom предоставила журналистам возможность опробовать получасовую демо-версию игры Resident Evil Requiem. Обозреватели поделились подробностями нового хоррора и показали скриншоты.

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

События демо развернулись в неизвестной больнице, где очутилась главная героиня Грейс. Она просыпается и начин и начинает убегать от монстра, показанного в дебютном трейлере игры. Журналисты отмечают, что чудовище напоминает по своей механике Мистера Икса и Леди Димитреску из прошлых частей серии — его невозможно убить.

Спрятаться от монстра удавалось только лишь в безопасной комнате, но даже там можно было услышать его скрежет. В одной из сцен противник смог пробраться к героине, которая достала предохранитель, чтобы использовать его для открытия ворот. Обозреватели также рассказали, что с самого начала у Грейс нет никакого оружия: она способна только подбирать бутылки и другие предметы, которыми можно отвлекать врагов.

Журналисты хвалят графику и дизайн звука — разработчики смогли придерживаться стиля своих последних хорроров. В игре также можно менять вид камеры от первого и третьего лица.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.