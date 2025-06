В июне в PS Plus добавят FBC: Firebreak, Battlefield 2042 и ещё шесть игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 июня абонентам сервиса станут доступны ещё восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту.

Среди главных игр месяца выделяются новый кооперативный экшен по вселенной Contol под названием FBC: Firebreak, онлайн-шутер Battlefield 2042, хоррор Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 и симулятор охотника theHunter: Call of the Wild.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2025 года:

FBC: Firebreak

Battlefield 2042

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

theHunter: Call of the Wild

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes

Train Sim World 5

Endless Dungeon

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2025 года:

Deus Ex: The Conspiracy