Disney подала в суд на авторов нейросети Midjourney за использование кадров из её фильмов

Издание Axios сообщило, что студии Disney и Universal подали в суд на компанию Midjourney. Иск рассматривается Калифорнийским окружным судом.

Суть претензии компаний заключается в том, что разработчики использовали искусственный интеллект для создания картинок, которые копируют образы из мультфильмов «Миньоны», «Холодное сердце», «Король лев» и других лент студий. Кроме того, персонажей анимации использовали для обучения нейросетей.

Заседание станет первым разбирательством в истории между разработчиками нейросетей и крупными голливудскими студиями. Компании считают действия Midjourney пиратством и намерены прекратить копирование своих произведений.