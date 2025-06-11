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Главную роль в ремейке «Американского психопата» может сыграть Патрик Шварценеггер

Главную роль в ремейке «Американского психопата» может сыграть Патрик Шварценеггер
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что на главную роль в ремейке «Американского психопата» рассматривают Патрика Шварценеггера («Белый лотос»). Новая версия культового триллера пока не имеет даты выхода.

По данным источников издания, продюсеры пока не уверены в выборе Шварценеггера. Всё потому, что в карьере актёра ещё нет главных ролей в крупных картинах. Ранее пользователи соцсетей предлагали взять сына легендарной звезды в ремейк — тогда он ответил, что с удовольствием сыграл бы Патрика Бэйтмана.

Сатирический триллер «Американский психопат» вышел в 2000 году и стал популярным среди зрителей. Главную роль в картине сыграл Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь»). Сюжет ленты повествует о банкире Патрике Бэйтмане, который ведёт роскошную жизнь в Нью-Йорке. Однажды в нём просыпается желание убивать, и он начинает жестоко расправляться со случайными жертвами.

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