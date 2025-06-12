Вышла третья серия второго сезона сериала «Фишер»

12 июня состоялась премьера третьего эпизода второго сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Затмение». Её уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Всего во второй сезон войдёт восемь серий.

Продолжение детективного сериала рассказывает новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К роли шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.