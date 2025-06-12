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Stellar Blade стала самой популярной одиночной игрой PlayStation в Steam

Ночью 12 июня на ПК состоялся релиз Stellar Blade — научно-фантастического экшена от корейских разработчиков из студии ShiftUp. Проект оказался крайне успешен в Steam: пиковый онлайн игры превысил 100 тысяч человек.

Таким образом, новинка поставила рекорд ПК-портов от издательства Sony среди одиночных игр. Ранее первое место удерживала Ghost of Tsushima, однако самурайский проект недоступен в большинстве стран мира из-за отсутствия PSN, что сказалось на продажах игры.

Самые популярные одиночные игры PlayStation в Steam

Stellar Blade — 100 тысяч Ghost of Tsushima — 77 тысяч God of War — 73 тысячи «Человек-паук» — 66 тысяч Horizon Zero Dawn — 56 тысяч Horizon Forbidden West — 40 тысяч The Last of Us Part 1 — 36 тысяч God of War Ragnarok — 35 тысяч The Last of Us Part 2 Remastered — 30 тысяч «Человек-паук 2» — 28 тысяч.

У Stellar Blade также «Крайне положительные» отзывы Steam — её рекомендуют 96% пользователей.