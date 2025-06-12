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Stellar Blade стала самой популярной одиночной игрой PlayStation в Steam

Stellar Blade стала самой популярной одиночной игрой PlayStation в Steam
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Ночью 12 июня на ПК состоялся релиз Stellar Blade — научно-фантастического экшена от корейских разработчиков из студии ShiftUp. Проект оказался крайне успешен в Steam: пиковый онлайн игры превысил 100 тысяч человек.

Таким образом, новинка поставила рекорд ПК-портов от издательства Sony среди одиночных игр. Ранее первое место удерживала Ghost of Tsushima, однако самурайский проект недоступен в большинстве стран мира из-за отсутствия PSN, что сказалось на продажах игры.

Самые популярные одиночные игры PlayStation в Steam

  1. Stellar Blade — 100 тысяч
  2. Ghost of Tsushima — 77 тысяч
  3. God of War — 73 тысячи
  4. «Человек-паук» — 66 тысяч
  5. Horizon Zero Dawn — 56 тысяч
  6. Horizon Forbidden West — 40 тысяч
  7. The Last of Us Part 1 — 36 тысяч
  8. God of War Ragnarok — 35 тысяч
  9. The Last of Us Part 2 Remastered — 30 тысяч
  10. «Человек-паук 2» — 28 тысяч.

У Stellar Blade также «Крайне положительные» отзывы Steam — её рекомендуют 96% пользователей.

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