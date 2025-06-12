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Вышел второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером от Netflix

Вышел второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером от Netflix
Аудио-версия:
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12 июня состоялась премьера второго сезона сериала «Фубар». Все восемь эпизодов шпионского боевика с Арнольдом Шварценеггером можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй. В продолжении главных героев навещает давняя знакомая — секретный агент Гретта Нельсо. Она придумывает хитроумный план, которому и должны помешать члены семьи.

Вместе со Шварценеггером во втором сезоне «Фубара» сыграли Кэрри-Энн Мосс («Матрица»), Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик») и другие артисты.

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