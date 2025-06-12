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Фильм Артек. Сквозь Столетия (2025) — дата выхода, где смотреть, сюжет, актёры

В кинотеатрах России вышел приключенческий фильм «Артек. Сквозь Столетия»
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12 июня в России состоялась премьера фильма «Артек. Сквозь Столетия». Приключенческую ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

«Артек. Сквозь Столетия» рассказывает историю подростка Мити, который переносится на 100 лет назад, в 1925 год, вместе с вожатым Птичкиным – к истокам зарождения пионерского лагеря. Поступки, которые совершают герои, нарушают ход истории и переносят их во времена Наполеона. Здесь им предстоит осознать ответственность за принятые решения, понять истинную ценность своей семьи и важность связи со своими предками.

Главные роли в будущей ленте сыграли Тимофей Попович («Плевако»), Роман Постовалов («Большой побег»), Михаил Галустян («Баба Яга спасает Новый год»), Виталий Гогунский («Универ») и другие актёры. Режиссёрами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян, работавшие над «Артек. Большое путешествие».

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