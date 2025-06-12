«Балерина» собрала в России больше «Джона Уика» всего за неделю проката
12 июня сборы фильма «Балерина» превысили 177 млн рублей в России. Лента продолжает доминировать в отечественных киносетях спустя неделю после выхода в прокат.
Фото: ЕАИС
Таким образом, «Балерина» уже опередила по сборам оригинального «Джона Уика», который в 2014 году собрал в России около 150 млн рублей. Боевик с Аной де Армас постепенно приближается к финальным результатам второй части, чьи сборы составили 333 млн рублей.
Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России
- «Джон Уик 4» (2023) — 873 млн рублей
- «Джон Уик 3» (2019) — 438 млн рублей
- «Джон Уик 2» (2017) — 333 млн рублей
- «Балерина» (2025) — 177 млн рублей
- «Джон Уик» (2014) — 150 млн рублей.
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