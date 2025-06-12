Игрок Lynn Vision по CS 2 записал трогательное обращение матери во время мэйджора

Киберспортсмен команды Lynn Vision Gaming Тан EmiliaQAQ Цзюньцзе поделился личным и эмоциональным посланием к своей матери. Поводом для обращения стал выход его команды в третий этап мэйджора BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2.

Сообщение Тан разместил на платформе Douyin (китайский аналог TikTok) в описании к видеоролику. В видео он использовал минимум визуальных средств — только постер своей команды и песню Pu Shu — «平凡之路» («Обычный путь»), лирика которой рассказывает о стойкости и движении вперёд, несмотря ни на что.

Мама, в тот день, когда я решил стать киберспортсменом, ты плакала и умоляла меня не делать этого. У нашей семьи не было других источников дохода, всё зависело только от тебя. Я не хотел быть обузой. Я хотел помочь тебе. Я хотел доказать, что могу содержать семью и дать тебе и брату лучшую жизнь. Папа… Так давно тебя не видел… Я скучаю по тебе…

BLAST.tv Major проходят в Остине с 3 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Lynn Vision прошла через два этапа групповой стадии, одержав по три победы на каждом из них, и в ключевом матче обыграла команду B8 Esports.