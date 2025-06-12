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Для «Ведьмака 3» выйдет ещё одно дополнение — инсайдер

Для «Ведьмака 3» выйдет ещё одно дополнение — инсайдер
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Студия CD Projekt RED готовит ещё одно дополнение для «Ведьмака 3». Об этом рассказал популярный польский блогер Борис Несьпеляк со ссылкой на свои источники.

Разработкой дополнения якобы занимается студия Fool's Theory — создатели будущего ремейка первого «Ведьмака». Детали проекта неизвестны, это может быть в том числе масштабный аддон в духе «Каменных сердец» и «Крови и вино».

Fool's Theory готовит дополнение для «Ведьмака 3». И это подтверждённая информация у нескольких независимых источниках. Мы знаем, что это DLC для третьей части и оно запланировано на 2026 год.

Релиз расширения должен состояться в 2026 году, через некоторое время после появления модификаций в консольные версии «Ведьмака 3». Если информация подтвердится, то будущее DLC может стать связующим звеном между «Дикой охотой» и «Ведьмаком 4» — возможно, оно будет посвящено Цири. В студии CD Projekt RED пока не комментировали информацию блогера.

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