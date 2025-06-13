B1ad3: наши ожидания были слишком высокими — и мы переоценили себя

Тренер NAVI по Counter-Strike 2 Андрей B1ad3 Городенский признал, что одна из главных проблем команды в 2025 году — это завышенные ожидания после успешного прошлого сезона.

Наши ожидания от этого сезона были слишком завышенными. Мы переоценили себя — и это стало одной из главных причин, по которой начались проблемы.

По словам тренера, команда после титула Team of the Year в 2024 году неверно оценила свой текущий уровень и не воспринимала некоторые матчи всерьёз — за что и поплатилась. Сейчас NAVI стараются вернуться к основам и вновь обрести «голод к победам».

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. Общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.