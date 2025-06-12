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Фильм Больше чем футбол (2025) — дата выхода, актёры, сюжет, где смотреть

В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Больше чем футбол»
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12 июня в России состоялась премьера фильма «Больше чем футбол». Спортивную драму уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе Все трейлеры. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Картина рассказывает историю расформированной сборной России по футболу, которой предлагают отправиться на Кубок Европы вместо дисквалифицированной Англии. У РФС есть две недели, чтобы собрать команду — для этого привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина. В сборную также возвращается Иванов, чья дочь Даша тяжело болеет. В процессе развития сюжета футболисты объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Воробьёв («Небриллиантовая рука»), Иван Охлобыстин («Холоп»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Роман Мадянов («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром выступил Виктор Демент («Находка»).

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