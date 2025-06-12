Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple тратит большие деньги на фильмы и сериалы не ради продаж iPhone — Тим Кук

Apple тратит большие деньги на фильмы и сериалы не ради продаж iPhone — Тим Кук
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло большое интервью у главы компании Apple Тима Кука. Журналисты пообщались с СЕО одной из самых дорогих корпораций в мире, которая совсем недавно начала вкладывать большие средства в создание фильмов и сериалов.

Многие аналитики считают, что таким образом Apple пытается привлечь к своему бренду дополнительную аудиторию, чтобы продавать ещё больше смартфонов iPhone, планшетов iPad, умных часов Watch и других гаджетов. Однако Тим Кук отмечает, что дело вовсе не в этом — по его словам, компания старается показывать высокий уровень качества во всём, где она задействована.

Не думаю, что буду продавать больше iPhone из-за выхода в киноиндустрию. Я вообще об этом не думаю. Я думаю об этом как о бизнесе. И так же, как мы используем лучшее от Apple в наших iPhone и в наших сервисах, мы стараемся использовать лучшее и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Ближайшей премьерой Apple станет драма «Формула-1» с Брэдом Питтом. По данным СМИ, бюджет фильма составил около $ 300 млн. Премьера ленты состоится уже 27 июня в мировых кинотеатрах.

Материалы по теме
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android