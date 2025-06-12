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В России не планируют блокировать «Телеграм» — Дмитрий Песков

В России не планируют блокировать «Телеграм» — Дмитрий Песков
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11 июня председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что рано или поздно в России заблокируют «Телеграм». Жители страны якобы планомерно перейдут в отечественный мессенджер Max — вопрос лишь в том, «принудительно это произойдёт или спокойно и медленно».

Спустя сутки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не планируют блокировать «Телеграм». Об этом он сообщил в небольшом интервью изданию Life.

«Телеграм» уже блокировали в России в период с 16 апреля 2018 года по 18 июня 2020-го. Прекращение работы платформы в стране связывали с несоблюдением закона Яровой, обязывающего хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик клиентов на протяжении шести месяцев и предоставлять их властям страны по запросу.

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