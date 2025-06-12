Авторы ремейка Silent Hill 2 делают ремейк первой части — официально

Японская компания Konami провела специальную презентацию, посвящённую серии Silent Hill. В самом конце издательство показало тизер нового проекта по вселенной — им станет ремейк оригинальной игры 1999 года.

Видео доступно на YouTube-канале Gamers Prey. Права на видео принадлежат Konami.

За разработку отвечает польская студия Bloober Team, авторы недавнего ремейка Silent Hill 2. Судя по всему, до релиза ремейка первой части осталось как минимум несколько лет из-за занятости команды в других проектах.

Ремейк Silent Hill 2 поступил в продажу 8 октября 2024 года, став большим успехом для Bloober Team и Konami. Игра получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров, а продажи хоррора превысили отметку в 2 млн копий. Ближайшей игрой по франшизе станет Silent Hill f в японской стилистике — она поступит в продажу 25 сентября.