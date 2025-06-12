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Будущее серии Total War раскроют в декабре

Будущее серии Total War раскроют в декабре
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Вице-президент студии Creative Assembly Роджер Коллум опубликовал открытое письмо в честь 25-летия серии Total War. Разработчик поблагодарил фанатов за столь долгую поддержку и поделился планами на ближайшее будущее.

Так, в начале декабря студия проведёт большую презентацию Total War: 25th Anniversary Showcase. На ней авторы раскроют будущее серии — оно касается как новых игр в стратегической серии, так и поддержки уже существующих проектов.

Мы находимся на ранних этапах создания Total War: 25th Anniversary Showcase, первой видеопрезентации в нашей истории. В начале декабря мы представим новые игры, которые вы можете ожидать в ближайшем и далёком будущем, а также познакомим вас с командами разработчиков. Некоторыми деталями мы поделимся ещё до самой презентации, но вне зависимости от того, любите вы фэнтези или реальную историю, мы постараемся удивить каждого!

Последней на данный момент частью серии Total War остаётся Pharaoh про Древний Египет — она вышла в 2023 году. По данным инсайдеров, одной из будущих игр по франшизе станет стратегия по «Звёздным войнам» в духе подсерии Warhammer: Total War.

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