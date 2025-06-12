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Фильм «Громовержцы» от Marvel уже не окупится — несмотря на позитивные отзывы зрителей

Фильм «Громовержцы» от Marvel уже не окупится — несмотря на позитивные отзывы зрителей
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Издание Variety опубликовало большой материал, посвящённый фильму «Громовержцы». Новая картина в киновселенной Marvel собрала $ 371 млн за шесть недель и завершает своё выступление, так и не окупившись — для этого фильму нужно было заработать минимум $ 425 млн.

В издании пообщались с экспертами в киноиндустрии и выяснили, с чем связан провал ленты в кинотеатрах. Позитивных отзывов от критиков и зрителей оказалось недостаточно, и теперь «Громовержцы» войдут в один список с «Капитаном Марвел 2» ($ 199 млн), «Капитаном Америка: Первый Мститель» ($ 370 млн), «Чёрной вдовой» ($ 379 млн) и «Вечными» ($ 401 млн) — все эти картины показали неудовлетворительный результат для Marvel.

Аналитики отмечают, что зрители продолжают терять интерес к супергеройской киновселенной — особенно на фоне комедий для всей семьи в духе «Minecraft в кино» и оригинальных проектов в стиле «Грешников» с рейтингом «18+». В ближайшем будущем Marvel наверняка перестроится и значительно сократит расходы на свои картины, которые резко выросли после пандемии.

Ближайшим фильмом КВМ станет «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — лента про знаменитую команду супергероев выйдет 25 июля. От её сборов будет зависеть дальнейшая стратегия по затратам и маркетингу, отмечают аналитики.

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