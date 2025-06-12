Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймплей Atomic Heart 2, ILL, The Cube

Создатели Atomic Heart 2 показали первый геймплей, а также ILL и The Cube
Аудио-версия:
Комментарии

Анонс Atomic Heart 2 состоялся совсем недавно, но разработчики решили подвести итоги череды больших трейлеров Mundfish отдельной 15-минутной презентацией, на которой в том числе показали первые кадры грядущего сиквела.

Геймплея немного: всего около 20 секунд. Но уже можно увидеть, насколько сильно разработчики продвинулись в постановке сцен и перестрелок.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Atomic Heart 2
Абсолютно всё, что нужно знать про Atomic Heart 2

Вдобавок Mundfish показала ранние кадры «Куба» — мультиплеерного сюжетного шутера. события которого разворачиваются на… Кубе. Он постоянно меняется, что влияет на локации, внося постоянную непредсказуемость.

Но и этим разработчики не ограничились, показав свежий геймплей ILL — российского хоррор-экшена, который Mundfish будет издавать в рамках программы Mundfish Powerhouse.

Полную версию презентации с главой Mundfish Робертом Багратуни можно увидеть на YouTube.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android