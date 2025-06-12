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Создатели Atomic Heart 2 показали первый геймплей, а также ILL и The Cube

Анонс Atomic Heart 2 состоялся совсем недавно, но разработчики решили подвести итоги череды больших трейлеров Mundfish отдельной 15-минутной презентацией, на которой в том числе показали первые кадры грядущего сиквела.

Геймплея немного: всего около 20 секунд. Но уже можно увидеть, насколько сильно разработчики продвинулись в постановке сцен и перестрелок.

Вдобавок Mundfish показала ранние кадры «Куба» — мультиплеерного сюжетного шутера. события которого разворачиваются на… Кубе. Он постоянно меняется, что влияет на локации, внося постоянную непредсказуемость.

Но и этим разработчики не ограничились, показав свежий геймплей ILL — российского хоррор-экшена, который Mundfish будет издавать в рамках программы Mundfish Powerhouse.

Полную версию презентации с главой Mundfish Робертом Багратуни можно увидеть на YouTube.