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«Меня считали ужасной актрисой»: Кира Найтли — о «Пиратах Карибского моря»

«Меня считали ужасной актрисой»: Кира Найтли — о «Пиратах Карибского моря»
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Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды «Пиратов Карибского моря» Киры Найтли. Она рассказала, как на неё отреагировали зрители после выхода первого фильма пиратской франшизы.

Актриса считает, что публика не оценила её игру в ленте. По её мнению, хвалить её актёрские способности начали только после номинации на «Оскар» за фильм «Гордость и предубеждение».

Я думаю, что, когда вышли «Пираты Карибского моря», в общественном сознании я была ужасной актрисой. Но успех у этой франшизы был феноменальный. Фильм «Гордость и предубеждение» был первым в моей карьере, который признали критики. Он вышел примерно тогда, когда и вторые «Пираты Карибского моря», а за них я получила самые худшие отзывы. Но затем я была номинирована на «Оскар» — это не укладывалось в моей 21-летней голове.

Найтли отметила, что после «Гордости и предубеждения» последующие картины с её участием тоже были холодно приняты зрителями. При этом фильмы про пиратов принесли ей популярность, что положительно повлияло на количество ролей актрисы.

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» вышел в 2003 году и был встречен тепло как зрителями, так и критиками. Картина положила начало культовой франшизы, которая собрала в прокате более $ 4,5 млрд. У ленты в дальнейшем вышло ещё четыре продолжения.

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