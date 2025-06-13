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Состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона»

Состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона»
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13 июня состоялась мировая премьера фильма «Как приручить дракона». До кинотеатров России ремейк культового мультфильма доберётся неофициально 21 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

По сюжету ленты главный герой — подросток Иккинг, который устал от вечной борьбы его племени с драконами. Внезапно он встречает огнедышащего ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.

Главную роль в адаптации мультфильма исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, также работавший над анимационной серией.

Ремейк «Как приручить дракона» тепло приняли как критики, так и зрители. На сайте Rotten Tomatoes 77% обозревателей порекомендовали фильм к просмотру. Сейчас продюсеры Universal Pictures уже работают над продолжением, которое выйдет 11 июня 2027 года.

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