Детективный сериал «Шерлок и дочь» очень популярен по всему миру

С момента премьеры сериал «Шерлок и дочь» получил высокую популярность по всему миру. Первая серия вышла, в том числе и в России, 3 апреля, а последняя — 24 апреля. В США и Австралии сезон завершился 11 июня.

На прошлой неделе шоу стартовало на стриминговом сервисе Max, заняв четвёртое место в десятке лучших сериалов внутри приложения. Он также получил лучшие рейтинги сезона на канале CW Network, а его популярность за последнюю неделю увеличилась почти на 20%. Количество просмотров шоу выросло и в Австралии — на канале SBS общая аудитория увеличилась на 150%.

По сюжету сериала после таинственного убийства матери американка Амелия узнаёт, что её пропавший отец, возможно, сам Шерлок Холмс. Девушка отправляется в Лондон к великому сыщику, чтобы найти виновных, в то время как он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон из лап преступного синдиката.

Главные роли в шоу сыграли Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Блю Хант («Древние») и Ардал О’Хэнлон («Мальчик-мясник»). Шоураннером выступил Джеймс Дафф — один из создателей сериала «Особо тяжкие преступления».