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Фильм Echo Valley (Эхо долина) с Суини и Мур — где смотреть в хорошем качестве, сюжет, актёры, дата выхода

Вышла драма Echo Valley с Сидни Суини и Джулианной Мур от Apple
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13 июня состоялась премьера драмы Echo Valley («Эхо-долина»). Фильм стал доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет ленты повествует о девушке Клэр, которая однажды возвращается домой вся в чужой крови. Теперь ей и её матери Клэр предстоит выяснить, что именно произошло, и выбраться из передряги вместе со своей дочерью.

Главные роли в картине сыграли Сидни Суини («Мадам Паутина»), Джулианна Мур («Большой Лебовски»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс») и Донал Глисон («Звёздные войны: Пробуждение силы»). Режиссёром ленты выступил Майкл Пирс — автор фильмов «Столкновение» и «Зверь».

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