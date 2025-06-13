Вышла драма Echo Valley с Сидни Суини и Джулианной Мур от Apple

13 июня состоялась премьера драмы Echo Valley («Эхо-долина»). Фильм стал доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет ленты повествует о девушке Клэр, которая однажды возвращается домой вся в чужой крови. Теперь ей и её матери Клэр предстоит выяснить, что именно произошло, и выбраться из передряги вместе со своей дочерью.

Главные роли в картине сыграли Сидни Суини («Мадам Паутина»), Джулианна Мур («Большой Лебовски»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс») и Донал Глисон («Звёздные войны: Пробуждение силы»). Режиссёром ленты выступил Майкл Пирс — автор фильмов «Столкновение» и «Зверь».