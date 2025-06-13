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Когда выйдет Игра в кальмара 3 сезон: дата выхода сериала, постер

Появился интригующий постер третьего сезона «Игры в кальмара»
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Компания Netflix выпустила новый постер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Финальная глава шоу выйдет на стриминговом сервисе 27 июня.

Фото: Netflix

Продолжение «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Финальный сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.

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