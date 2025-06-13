Вышел восьмой эпизод сериала «Урок» — первый сезон завершён

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера заключительной серии первого сезона сериала «Урок». В честь этого сервис представил новый постер сериала.

Фото: Okko

«Урок» рассказывает о некогда успешном рэпере Антоне, который теряет всё после автокатастрофы, в которой погибает его девушка. Спустя время герой возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

Главную роль в сериале сыграл звезда фильма «Анора» Юрий Борисов. В шоу также снялись Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Ольга Лерман («Калашников») и Полина Денисова («Папины дочки. Новые»). Поставил сериал Сергей Филатов («Оливье и роботы»). Всего в первом сезоне «Урока» вышло восемь эпизодов.