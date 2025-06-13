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Стал известен главный злодей «Истории игрушек 5»

Стал известен главный злодей «Истории игрушек 5»
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На анимационном фестивале в Анси студия Pixar поделилась подробностями об «Истории игрушек 5». Авторы мультфильма рассказали, кто будет главным злодеем в новой части культовой серии и показали первый кадр с ним.

Фото: Pixar

Антагонистом картины выступит детский планшет LilyPad. По словам авторов, у него будет своё восприятие о том, что лучше для новой хозяйки главных героев Бонни. Кто озвучит нового злодея, пока неизвестно.

«История игрушек 5» выйдет 19 июня 2026 года. К озвучке главных героев вновь вернутся Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Тим Аллен («В поисках галактики») и Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс»).

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