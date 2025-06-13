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Sh1ro: «Только игра покажет, стали ли мы лучше — без ошибок в CS не бывает»

Sh1ro: «Только игра покажет, стали ли мы лучше — без ошибок в CS не бывает»
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Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов в разговоре с HLTV поделился мыслями о подготовке команды к третьему этапу BLAST.tv Austin Major 2025. После победы на PGL 2025 в Астане коллектив не проводил буткемп, но, по словам игрока, это не повлияло на положительный рабочий настрой.

BLAST.tv Austin Major 2025 Подробнее
Мы постарались сосредоточиться на тех игровых моментах [в Астане], которые у нас вызывали трудности. Тренировались где-то полторы недели, думаю, это неплохое время, чтобы всё поправить.

Sh1ro отметил, что команда разобрала свои ошибки после турнира в Казахстане и попыталась устранить недочёты в онлайне. При этом он подчеркнул, что реальную картину покажет только игра:

После Астаны у нас было три дня отдыха. Мы пересмотрели материал с турнира и проработали проблемные эпизоды. Но только игра покажет, улучшились ли мы или нет, потому что без ошибок в этой дисциплине невозможно.

Многие поклонники и аналитики обсуждали психологическое состояние Spirit, особенно после непростой концовки финала в Астане. Однако sh1ro отказывается драматизировать:

Я не очень люблю вопросы про ментальную составляющую — это всё субъективно. У каждого своё мнение. Могу лишь сказать, что мы по-прежнему хотим побеждать. Это мэйджор, и мы хотим его выиграть.

Несмотря на отсутствие буткемпа, Соколов уверен, что команда подходит к турниру в хорошем состоянии. Он отметил, что в современном CS при должной самоотдаче онлайн-подготовка может быть не менее эффективной:

Фото: HLTV

Если игроки подходят к онлайн-тренировкам ответственно, а не расслабленно, то особой разницы нет. Разве что на буткемпе можно больше обсуждать игру вне праков. Но если посмотреть на историю нашей команды, даже без буткемпов всё шло довольно хорошо.

Team Spirit подходит к старту третьей стадии BLAST.tv Major в статусе действующего чемпиона. В борьбе за выход в плей-офф команда встретится с грозным соперником — Vitality, находящейся в отличной форме. Однако sh1ro уверяет: дополнительного давления в коллективе нет.

Никакого давления. Мы уже не раз доказывали, чего стоим. Всё в наших руках, и мы постараемся выложиться на максимум.
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