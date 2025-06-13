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Фильм Кракен (2025) — где смотреть в хорошем качестве онлайн, сюжет, актёры

Триллер «Кракен» с Александром Петровым вышел онлайн
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13 июня состоялся цифровой релиз фантастического триллера «Кракен». Картина доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Premier, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

В кинотеатрах прокат фильма стартовал 17 апреля. За это время общие сборы ленты достигли более 1 млрд рублей.

Сюжет картины повествует о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром ленты выступил Николай Лебедев, постановщик фильмов «Легенды №17» и «Экипажа». Главные роли в «Кракене» исполнили Александр Петров («Лёд»), Алексей Гуськов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Виктор Добронравов («Пальма»).

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