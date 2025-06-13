Авторы «Луки» анонсировали мультфильм Gatto про милого кота — премьера летом 2027 года

Студия Pixar анонсировала новый мультфильм под названием Gatto. Анимационная картина выйдет в кинотеатрах летом 2027 года.

Главный герой ленты — чёрный кот по имени Неро. У него появился большой долг перед местным главарём кошачьей мафии, и теперь ему предстоит выбраться из этой ситуации живым. Положение осложняется, когда кота против его воли приютила уличная художница Майя. Вместе они смогут помочь Неро найти его предназначение в жизни.

Авторами картины выступят создатели мультфильма «Лука» — режиссёр Энрико Касароса и продюсер Андреа Уоррен. Действие Gatto будет также происходить в Италии, а именно — в городе Венеция.