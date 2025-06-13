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В Steam добавят полную поддержку актуальных компьютеров Mac

В Steam добавят полную поддержку актуальных компьютеров Mac
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Компания Valve сообщила, что бета-версия Steam получила новое обновление. Главным изменением платформы стала полная поддержка игр на компьютерах Mac.

Приложения Steam смогут работать на устройствах с процессором Apple Silicon. Ранее для запуска игр использовался эмулятор Rosetta 2 — с его помощью игры на базе Intel могли запускаться на компьютерах Apple. В компании отметили, что благодаря обновлению Steam будет работать более плавно.

Бета-версия приложения стала доступна 12 июня. Поучаствовать в тестировании клиента могут все пользователи Steam. Ранее компания Apple заявляла, что прекратит выпуск крупных обновлений для компьютеров Mac на базе процессора Intel.

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