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Pixar показала первый кадр мультфильма про бобров Hoppers

Pixar показала первый кадр мультфильма про бобров Hoppers
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Студия Pixar представила новый мультфильм под названием Hoppers («Хопперы»). Премьера анимационной картины состоится 6 марта 2026 года.

Фото: Pixar

Сюжет ленты повествует об учёной, обожающей животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Бобби Мойнахан («Университет монстров») и Пайпер Курда («Молодость и её последствия»). Режиссёром анимационной ленты выступит Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».

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