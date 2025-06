Sony вернула в продажу The Last of Us 2 и другие игры на ПК в странах без PSN

13 июня компания Sony сняла ограничения на покупку своих игр на ПК в Steam и Epic Games Store. Отныне пользователи обеих площадок могут приобрести последние блокбастеры издательства PlayStation.

Среди них God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2, «Человек-паука 2», Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn Remastered. Интересно, что в список по какой-то причине не попала Ghost of Tsushima, однако наверняка очередь дойдёт и до самурайского экшена.

Игры PlayStation в казахстанском Steam Фото: Steam

Sony ограничила покупку своих игр на ПК весной 2024 года в более чем 100 странах из-за скандала с Helldivers 2. В какой-то момент для запуска проекта обязали привязать аккаунт PlayStation, что нарушало в том числе пользовательское соглашение Sony, ведь представительство компании есть далеко не во всех регионах. После этого корпорация убрала требование, но вернула проекты в продажу лишь спустя год после всей ситуации.