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Игра в кальмара, 3-й сезон (2025) — где смотреть в хорошем качестве, когда выйдет, дата выхода, трейлер, актёра

Вышел финальный трейлер 3-го сезона «Игры в кальмара» — премьера 27 июня
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Компания Netflix опубликовала финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Заключительные шесть серий шоу выйдут на стриминговом сервисе 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Финальный сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.

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