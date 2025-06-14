Вышел финальный трейлер 3-го сезона «Игры в кальмара» — премьера 27 июня

Компания Netflix опубликовала финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Заключительные шесть серий шоу выйдут на стриминговом сервисе 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Финальный сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.