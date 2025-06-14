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«Её путь ещё не закончен»: Белла Рамзи — об Элли из сериала «Одни из нас»

«Её путь ещё не закончен»: Белла Рамзи — об Элли из сериала «Одни из нас»
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Издание TheWrap взяло интервью у исполнительницы главной роли в сериале «Одни из нас» Беллы Рамзи. Она рассказала о будущем своего персонажа в следующих сезонах.

По словам актрисы, она не знает, что планируют авторы шоу касательно её героини. Однако она отметила, что всё что ждёт Элли дальше — волнительно для неё.

Её путь ещё не закончен. И то, что ждет Элли дальше — это волнительно. Я ничего не могу сказать об этом. Я не знаю, что будут делать дальше сценаристы и режиссёры. У меня есть приблизительная идея, но я думаю, что это в любом случае будет весело. Ещё много чего можно рассказать во вселенной сериала.

Второй сезон «Одних из нас» закончился 26 мая — вышла последняя седьмая серия. Третий сезон сейчас находится в разработке. Ранее стало известно, что продолжение сконцентрируется на истории персонажа Эбби, которую играет Кейтлин Дивер.

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