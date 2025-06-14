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Фестиваль Summer Game Fest 2025 посмотрели более 50 млн зрителей — это рекорд

Фестиваль Summer Game Fest 2025 посмотрели более 50 млн зрителей — это рекорд
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Ведущий Summer Game Fest 2025 Джефф Кили сообщил, что церемонию открытия мероприятия посмотрели более 50 млн зрителей. Такой показатель стал рекордным для фестиваля за всю его историю.

Максимальное количество одновременных зрителей церемонии превысило 3 млн — на 89% больше, чем в прошлом году. Выросла и пиковая аудитория трансляции на YouTube — на 43% по сравнению с 2024 годом. Сама запись набрала более 8 млн просмотров.

Число зрителей на платформе Twitch увеличилось на 38% — более 1,4 млн человек. Трансляцию вели одновременно свыше 8900 каналов.

Открытие фестиваля Summer Game Fest 2025 прошло 7 июня. На мероприятии зрителей ждало большое количество громких анонсов, среди которых хоррор Resident Evil 9: Requiem, стратегия Game of Thrones: War for Westeros и экшен Atomic Heart 2 от российских разработчиков.

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